Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Миколаївській області продовжує надаватися у різних напрямках, тому розповідаємо про один із них.

Благодійний фонд Карітас Миколаїв УГКЦ розпочав прийом заявок на участь у проєкті, який надає гуманітарну допомогу для пенсіонерів в області у вигляді відновлення будинків та квартир, повідомляє Politeka.

Як йдеться на офіційній сторінці організації у Фейсбук, гуманітарна допомога для пенсіонерів у Миколаївській області у межах цього проєкту передбачає проведення ремонтів у 70 оселях.

У фокусі роботи тепловий контур будинку. Це означає заміну або ремонт вікон, дверей та покрівлі, щоб захистити помешкання від холоду та вітру.

Проєкт охоплює Миколаївський район за винятком Куцурубської та Очаківської громад через міркування безпеки. Взяти участь можуть власники житла, яке зазнало пошкоджень після 24 лютого 2022 року, але залишається придатним для проживання.

Однією з ключових умов є суттєва втрата доходу або його розмір менший за 6318 гривень на особу. Особливу увагу приділяють родинам, які належать до категорій вразливості. Це одинокі батьки або опікуни дітей до 18 років, вагітні жінки, матері з немовлятами до трьох років.

Також до списку входять багатодітні сім’ї, домогосподарства з людьми з інвалідністю чи тяжкими хронічними захворюваннями, а також літні люди, які не мають підтримки рідних.

Для подання заявки на гуманітарну допомогу для пенсіонерів у Миколаївській області потрібно підготувати пакет документів. Серед них паспорт, ідентифікаційний код, довідки про належність до вразливих категорій, акт пошкодження житла, документ про право власності та довідку про доходи.

Важливо розуміти, що подання документів не гарантує отримання підтримки, оскільки перед початком робіт інженери фонду проводять оцінку пошкоджень.

