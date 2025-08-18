Гуманитарная помощь для пенсионеров в Николаевской области продолжает оказываться по разным направлениям, поэтому рассказываем об одном из них.

Благотворительный фонд Каритас Николаев УГКЦ приступил к приему заявок на участие в проекте, который оказывает гуманитарную помощь для пенсионеров в области в виде восстановления домов и квартир, сообщает Politeka.

Как говорится на официальной странице организации в Фейсбуке, гуманитарная помощь для пенсионеров в Николаевской области в рамках этого проекта предусматривает проведение ремонтов в 70 домах.

В фокусе работы тепловой контур дома. Это означает замену или ремонт окон, дверей и кровли, чтобы защитить жилье от холода и ветра.

Проект охватывает Николаевский район за исключением Куцурубской и Очаковской общин из-за соображений безопасности. Принять участие могут владельцы жилья, которое получило повреждения после 24 февраля 2022 года, но остается пригодным для проживания.

Одним из ключевых условий является существенная потеря дохода или его размер менее 6318 гривен на человека. Особое внимание уделяется семьям, относящимся к категориям уязвимости. Это одинокие родители или опекуны детей младше 18 лет, беременные женщины, матери с младенцами до трех лет.

Также в список входят многодетные семьи, домохозяйства с людьми с инвалидностью или тяжелыми хроническими заболеваниями, а также пожилые люди, не имеющие поддержки родных.

Для подачи заявки на гуманитарную помощь пенсионерам в Николаевской области нужно подготовить пакет документов. Среди них паспорт, идентификационный код, справка о принадлежности к уязвимым категориям, акт повреждения жилья, документ о праве собственности и справка о доходах.

Важно понимать, что представление документов не гарантирует получения поддержки, поскольку перед началом работ инженеры фонда производят оценку повреждений.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о повышении тарифов на коммунальные услуги в июле.

Также Politeka писала о бесплатных продуктах для ВПЛ и пенсионеров: кому гарантированно окажут помощь.

Кроме того, Politeka рассказывала о выплатах для ВПЛ: какие документы нужны для оформления помощи.