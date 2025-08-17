Відомо, які необхідно подати документи на оформлення грошової допомоги в Одесі та області.

Грошова допомога в Одесі та області надається українцям благодійною організацією, цю виплату можна використати на оренду житла, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на сайті Благодійний фонд "СОС Дитячі Містечка".

Внутрішньо переміщені сім’ї з дітьми можуть отримати грошову допомогу на оренду житла, якщо відповідають визначеним критеріям.

Право на грошову допомогу в Одесі та області мають:

дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім’ї, у яких батьки-вихователі або прийомні батьки мають статус внутрішньо переміщених осіб;

багатодітні сім’ї зі статусом ВПО, де виховується троє і більше дітей;

опікуни чи піклувальники зі статусом ВПО, які доглядають за дітьми віком до 18 років.

Першочергово допомога надається тим сім’ям, що отримали статус ВПО після 24 лютого 2022 року. Програма діє у регіонах, де працюють Центри «Укріплення сім’ї» або реалізуються відповідні ініціативи благодійного фонду.

Розмір фінансової підтримки залежить від регіону проживання та визначається з урахуванням середньої ринкової вартості оренди житла у цьому населеному пункті. Важливо, що фонд не покриває витрати на оплату комунальних послуг чи додаткових платежів, пов’язаних із користуванням житлом.

Як подати заявку

Подати заявку можна, заповнивши онлайн-форму за спеціальним посиланням.

Необхідні документи на оформлення грошової допомоги в Одесі та області:

згода на обробку персональних даних заявника та дитини/дітей;

заява законного представника дитини;

копії документів заявника: паспорт, документ про місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП), довідка ВПО;

копії документів про створення прийомної родини, ДБСТ або встановлення опіки;

посвідчення багатодітної родини (за потреби);

банківські реквізити заявника;

копії правовстановлюючих документів на житло, яке вже винаймається або планується винаймати (для юридичної перевірки);

копія РНОКПП орендодавця;

копія РНОКПП орендодавця; копія договору оренди житла, підписаного заявником та орендодавцем (якщо договір відсутній на момент подачі заявки, його потрібно буде надати після укладення);

інші документи — за запитом організації.

Після отримання коштів одержувач зобов’язаний надати звіт про їхнє використання, підтвердивши, що допомога була витрачена за призначенням.

