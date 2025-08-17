Денежная помощь в Одессе и области предоставляется украинцам благотворительной организацией, эту выплату можно использовать в аренду жилья, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится на сайте Благотворительного фонда "СОС Детские Деревни".

Внутри перемещенные семьи с детьми могут получить денежное пособие на аренду жилья, если отвечают определенным критериям.

Право на денежную помощь в Одессе и области имеют:

  • детские дома семейного типа и приемные семьи, в которых родители-воспитатели или приемные родители имеют статус внутренне перемещенных лиц;
  • многодетные со статусом ВПЛ, где воспитывается трое и более детей;
    опекуны или попечители со статусом ВПЛ, которые ухаживают за детьми младше 18 лет.

Первоначально помощь предоставляется тем семействам, которые получили статус ВПЛ после 24 февраля 2022 года. Программа действует в регионах, где работают Центры Укрепления семьи или реализуются соответствующие инициативы благотворительного фонда.

Размер финансовой поддержки зависит от региона проживания и определяется с учетом средней стоимости аренды дома в этом населенном пункте. Важно, что фонд не возмещает расходы на оплату коммунальных услуг или дополнительных платежей, связанных с пользованием жильем.

Выплаты для ВПЛ в Полтавской области с 1 июля

Как подать заявку

Подать заявку можно, заполнив онлайн-форму по специальной ссылке.

Необходимые документы на оформление денежной помощи в Одессе и области:

  • согласие на обработку персональных данных заявителя и ребенка/детей;
  • заявление законного представителя дитя;
  • копии: паспорт, документ о месте жительства, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП), справка ВПЛ;
  • копии документов о создании приемной семьи, ДБСТ или установлении опеки;
  • удостоверение многодетной семьи (при необходимости);
    банковские реквизиты заявителя;
  • копии правоустанавливающих документов на жилье, которое уже снимается или планируется снимать (для юридической проверки);
  • копия РНОКПП арендодателя;
  • копия договора аренды жилья, подписанного заявителем и арендодателем (если договор отсутствует на момент подачи заявки, его нужно будет предоставить после заключения);
  • другие документы – по запросу организации.

После получения средств получатель обязан предоставить отчет об их использовании, подтвердив, что помощь была израсходована по назначению.

