Известно, какие документы необходимо подать на оформление денежной помощи в Одессе и области.

Денежная помощь в Одессе и области предоставляется украинцам благотворительной организацией, эту выплату можно использовать в аренду жилья, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится на сайте Благотворительного фонда "СОС Детские Деревни".

Внутри перемещенные семьи с детьми могут получить денежное пособие на аренду жилья, если отвечают определенным критериям.

Право на денежную помощь в Одессе и области имеют:

детские дома семейного типа и приемные семьи, в которых родители-воспитатели или приемные родители имеют статус внутренне перемещенных лиц;

многодетные со статусом ВПЛ, где воспитывается трое и более детей;

опекуны или попечители со статусом ВПЛ, которые ухаживают за детьми младше 18 лет.

Первоначально помощь предоставляется тем семействам, которые получили статус ВПЛ после 24 февраля 2022 года. Программа действует в регионах, где работают Центры Укрепления семьи или реализуются соответствующие инициативы благотворительного фонда.

Размер финансовой поддержки зависит от региона проживания и определяется с учетом средней стоимости аренды дома в этом населенном пункте. Важно, что фонд не возмещает расходы на оплату коммунальных услуг или дополнительных платежей, связанных с пользованием жильем.

Как подать заявку

Подать заявку можно, заполнив онлайн-форму по специальной ссылке.

Необходимые документы на оформление денежной помощи в Одессе и области:

согласие на обработку персональных данных заявителя и ребенка/детей;

заявление законного представителя дитя;

копии: паспорт, документ о месте жительства, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП), справка ВПЛ;

копии документов о создании приемной семьи, ДБСТ или установлении опеки;

удостоверение многодетной семьи (при необходимости);

банковские реквизиты заявителя;

копии правоустанавливающих документов на жилье, которое уже снимается или планируется снимать (для юридической проверки);

копия РНОКПП арендодателя;

копия договора аренды жилья, подписанного заявителем и арендодателем (если договор отсутствует на момент подачи заявки, его нужно будет предоставить после заключения);

другие документы – по запросу организации.

После получения средств получатель обязан предоставить отчет об их использовании, подтвердив, что помощь была израсходована по назначению.

