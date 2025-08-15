Безкоштовне житло для ВПО у Одеській області є дієвою підтримкою для тих, хто опинився без домівки у складний час.

Безкоштовне житло для ВПО у Одеській області надають тим, хто втратив можливість залишатися у власних оселях через бойові дії, повідомляє Politeka.

Тимчасові місця проживання пропонують як приватні власники, так і волонтери, місцева влада чи окремі організації. Відомості про доступні варіанти, умови прийому та способи контакту з власниками розміщують на ресурсі "Там, де вас чекають". Для зручності діє сервіс "Прихисток", де можна вибрати регіон, вказати кількість осіб і подати запит відповідно до потреб. Після цього система видає перелік актуальних пропозицій, а зв’язок з автором оголошення користувач здійснює особисто. За подібним алгоритмом функціонує сайт "Допомагай", на якому також зібрано відповідні оголошення.

Проживання у спеціально обладнаних місцях організовують обласні адміністрації чи інші муніципальні структури. Потрапити туди можна, повідомивши про потребу під час евакуації, звернувшись до координаційного штабу або на гарячу лінію.

Крім цього, внутрішньо переміщені громадяни можуть відвідувати центри соціального захисту, щоб отримати адресну допомогу. Ті, хто надає своє житло безоплатно, мають право на компенсацію. Для цього необхідно подати заяву до органів місцевого самоврядування.

Отже, безкоштовне житло для ВПО у Одеській області є дієвою підтримкою для тих, хто опинився без домівки у складний час.

До слова, в Одеській області переселенці також можуть отримати безкоштовні продукти. Центр працює шість днів на тиждень, щодня надаючи всебічну допомогу тим, хто її потребує.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області: відколи місцеві жителі платять рекордно багато.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога в Одесі: хто має право та як отримати.

Як повідомляла Politeka, Дефіцит продуктів у Одеській області: нестача важливого товару вплине на українців.