Бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области является действенной поддержкой для оказавшихся без дома в сложное время.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области предоставляют тем, кто потерял возможность оставаться в собственных домах из-за боевых действий, сообщает Politeka.

Временные места жительства предлагают как частные владельцы, так и волонтеры, местные власти или отдельные организации. Сведения о доступных вариантах, условиях приема и способах контакта с владельцами размещают на ресурсе"Там, де вас чекають". Для удобства действует сервис "Прихисток", где можно выбрать регион, указать количество человек и подать запрос в соответствии с потребностями. После этого система выдает список актуальных предложений, а связь с автором объявления пользователь осуществляет лично. По подобному алгоритму функционирует сайт "Допомагай", на котором также собраны соответствующие объявления.

Размещение в специально оборудованных местах организуют областные администрации или другие муниципальные структуры. Попасть туда можно, сообщив о необходимости во время эвакуации, обратившись в координационный штаб или на горячую линию.

Кроме того, внутренне перемещенные граждане могут посещать центры социальной защиты, чтобы получить адресную помощь. Те, кто предоставляет свое жилье безвозмездно, имеют право на компенсацию. Для этого необходимо подать заявление в органы местного самоуправления.

Итак, бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области является действенной поддержкой для оказавшихся без дома в сложное время.

К слову, в Одесской области переселенцы могут получить бесплатные продукты. Центр работает шесть дней в неделю, ежедневно оказывая всестороннюю помощь нуждающимся.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о повышении тарифов на коммунальные услуги в июле

Также Politeka писала о бесплатных продуктах для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области: кому гарантированно окажут помощь.

Кроме того, Politeka рассказывала о выплатах для ВПЛ с июля: какие документы нужны для оформления помощи.