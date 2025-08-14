Дефіцит продуктів у Одеській області можливий лише за умови відсутності імпорту та конкуренції.

Дефіцит продуктів у Одеській області може стати наслідком складного сезону, який прогнозують аграрії через несприятливі погодні умови та інші виклики, повідомляє Politeka.

Уже зараз експерти попереджають про можливе зростання вартості та збільшення частки імпортних товарів на полицях магазинів.

Цьогоріч кліматичні фактори не сприяли врожаю. Через це значна частина виробників замість прибутків отримала збитки. Прогнозоване зниження цін на сезонну продукцію майже не відчутне. Власних овочів і фруктів недостатньо, а на зиму їх, імовірно, закладуть менше від потреби, що вплине на кінцеву ціну. На думку фахівців, стабільність ринку зможе забезпечити імпорт.

Економіст Едуард Каражия зазначає: при меншому врожаї імпортні поставки мають зростати, щоб уникнути різкого підвищення. Відсутність конкуренції стимулює дорожчання українських товарів, тоді як закордонна продукція допоможе утримати баланс.

Вартість формується співвідношенням попиту та пропозиції, адже централізованого регулювання більшості цін в Україні немає. Поточні показники відображають готовність споживачів купувати за наявними умовами.

Попри менші обсяги врожаю, хліба вистачить, адже продукції вирощується більше, ніж необхідно для внутрішнього споживання. Проблема стосується прибутку від експорту зерна, основну частину якого отримують трейдери й логістичні компанії.

Отже, дефіцит продуктів у Одеській області можливий лише за умови відсутності імпорту та конкуренції. За стабільних поставок і попиту різкого стрибка цін вдасться уникнути.

Джерело: 112.ua

