Отримати безкоштовні продукти для ВПО в Одесі можуть усі переселенці за однієї умови.

Безкоштовні продукти для ВПО в Одесі продовжують роздавати від Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на Фейсбук-сторінці гуманітарного волонтерського центру «Гостинна хата».

З 5 серпня 2025 року розпочалася видача одноразової гуманітарної допомоги у вигляді безкоштовних продуктових наборів для внутрішньо переміщених осіб. Ініціатором програми є Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, який продовжує підтримувати тих, хто через війну був змушений залишити свій дім і тимчасово проживає в місті.

Отримати безкоштовні продукти для ВПО в Одесі можуть усі переселенці, які мають довідку внутрішньо переміщеної особи, видану в період з 2022 по 2025 рік, за умови, що документ зареєстрований саме в Одесі. Програма не передбачає додаткових обмежень за категоріями — допомога доступна кожному, хто відповідає цим вимогам.

Видача здійснюється один раз для кожного члена родини, незалежно від дати отримання інших видів допомоги. Важливо врахувати, що продовольчий набір можна отримати лише один раз. Якщо людина вже скористалася цією підтримкою, повторне звернення не допускається.

Для отримання безкоштовних продуктів для ВПО в Одесі необхідно мати оригінали довідок переселенців на всіх членів сім’ї. Без цих документів видача набору неможлива.

Одеська міська рада та Департамент праці та соціальної політики дякують усім, хто допомагає переселенцям у цей непростий час, і наголошують, що турбота про людей залишається одним із ключових пріоритетів міської соціальної політики.

