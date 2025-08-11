Получить бесплатные продукты для ВПЛ в Одессе могут все переселенцы при одном условии.

Бесплатные продукты для ВПЛ в Одессе продолжают раздавать от Департамента труда и социальной политики Одесского городского совета, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится на Facebook-странице гуманитарного волонтерского центра «Гостиная хата».

С 5 августа 2025 г. началась выдача единовременной гуманитарной помощи в виде бесплатных продуктовых наборов для внутренне перемещенных лиц. Инициатором программы является Департамент труда и социальной политики Одесского городского совета, который продолжает поддерживать тех, кто из-за войны войны был вынужден покинуть свой дом и временно проживает в городе.

Получить бесплатные продукты для ВПЛ в Одессе могут все переселенцы, имеющие справку внутри перемещенного лица, выданную в период с 2022 по 2025 год, при условии, что документ зарегистрирован именно в Одессе. Программа не предусматривает дополнительных ограничений по категориям – помощь доступна каждому, кто отвечает этим требованиям.

Выдача производится один раз для каждого члена семьи, независимо от даты получения других видов помощи. Важно учесть, что продовольственный набор можно получить только один раз. Если человек уже пользовался этой поддержкой, повторное обращение не допускается.

Для получения бесплатных продуктов для ВПЛ в Одессе необходимо иметь оригиналы справок переселенцев на всех членов семьи. Без этих документов выдача набора невозможна.

Одесский городской совет и Департамент труда и социальной политики благодарят всех, кто помогает переселенцам в это непростое время, и отмечают, что забота о людях остается одним из ключевых приоритетов городской социальной политики.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Одессе: что нужно знать для украинцев, которым необходима поддержка.

Також Politeka писала, Денежная помощь для пенсионеров в Одессе: украинцам объяснили, куда обращаться за выплатами.

Как сообщала Politeka, Повышение цен на электроэнергию в Одесской области: кто с 1 августа будет платить больше и насколько вырастут суммы.