Дефицит продуктов в Одесской области возможен только при отсутствии импорта и конкуренции.

Дефицит продуктов в Одесской области может стать следствием сложного сезона, который прогнозируют аграрии из-за неблагоприятных погодных условий и других вызовов, сообщает Politeka.

Уже сейчас эксперты предупреждают о возможном росте стоимости и увеличении доли импортных товаров на полках магазинов.

В этом году климатические факторы не способствовали урожаю. Поэтому значительная часть производителей вместо прибылей получила убытки. Прогнозируемое снижение цен на сезонную продукцию почти не ощутимо. Собственных овощей и фруктов недостаточно, а на зиму их, вероятно, заложат меньше потребности, что повлияет на конечную цену. По мнению специалистов, стабильность рынка сможет обеспечить импорт.

Экономист Эдуард Каражия отмечает: при меньшем урожае импортные поставки должны расти во избежание резкого повышения. Отсутствие конкуренции стимулирует удорожание украинских товаров, в то время как зарубежная продукция поможет удержать баланс.

Стоимость формируется соотношением спроса и предложения, ведь централизованного регулирования большинства цен в Украине нет. Текущие показатели отражают готовность потребителей покупать по имеющимся условиям.

Несмотря на меньшие объемы урожая хлеба хватит, ведь продукции выращивается больше, чем необходимо для внутреннего потребления. Проблема касается прибыли от экспорта зерна, основную часть которого получают трейдеры и логистические компании.

Следовательно, дефицит продуктов в Одесской области возможен только при отсутствии импорта и конкуренции. При стабильных поставках и спросе резкого скачка цен удастся избежать.

