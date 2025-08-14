Для отримання такої грошової допомоги для пенсіонерів у Вінницькій області необхідно відповідати певним критеріям.

Грошова допомога для пенсіонерів у Вінницькій області може надаватись у вигляді доплати, проте лише при відповідності до певних критеріїв, повідомляє Politeka.net.

Виплати передбачені постановою Кабміну.

Хто може оформити додаткову виплату

Згідно зі статтями 4 і 7 Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю», Кабінет Міністрів України затвердив постанову, що дозволяє пенсіонерам отримувати щомісячну доплату до пенсії.

Грошова допомога для пенсіонерів у Вінницькій області нараховується щомісяця і розраховується від прожиткового мінімуму. Станом на кінець 2024 року для пенсіонерів старших за 65 років вона складає 40% від 2361 грн, тобто 944 грн на місяць.

Для отримання такої допомоги необхідно відповідати певним критеріям:

Вік — 80 років або старше;

— 80 років або старше; Соціальний стан — пенсіонер повинен бути одиноким;

— пенсіонер повинен бути одиноким; Пенсія — наявна лише пенсія за віком, без інших соціальних виплат чи пенсії по інвалідності;

— наявна лише пенсія за віком, без інших соціальних виплат чи пенсії по інвалідності; Стан здоров’я — потреба в регулярному догляді, що підтверджується медичними довідками.

Важливо: доплата не надається тим, хто отримує пенсію по інвалідності або інші види соціальної допомоги. Потреба в догляді повинна бути офіційно підтверджена лікарем.

Як оформити щомісячну грошову допомогу для пенсіонерів у Вінницькій області

Щоб отримати додаткові виплати, пенсіонеру потрібно звернутися до Пенсійного фонду України (ПФУ) із пакетом документів, що містить:

висновки лікарів про стан здоров’я та необхідність догляду;

паспорт та ідентифікаційний номер (ІПН);

довідку або виписку, що підтверджує відсутність інших соціальних виплат.

Після позитивного рішення ПФУ доплата нараховується щомісяця, і пенсіонер отримує додатково 944 грн щомісяця до своєї пенсії. Ця допомога є постійною, а не одноразовою.

