Грошова допомога для ВПО у Кривому Розі звсе ще надається мешканцям громади, які належать до вразливих категорій.

Благодійники оголосили про грошову допомогу для ВПО у Кривому Розі, яка надається тим, хто змушений винаймати житло після переїзду з небезпечних регіонів, повідомляє Politeka.

Про цю можливість проінформували у Зеленодольській територіальній громаді. Грошова допомога для ВПО надається благодійним фондом «Карітас Кривий Ріг» тим, хто мешкає у місті або в Криворізькому районі і відповідає певним умовам.

Йдеться про сім’ї та окремих людей, які нещодавно прибули з тимчасово окупованих територій чи з місць, де тривають бойові дії. Термін перебування на новому місці має бути не довшим ніж 30 днів.

Грошова допомога для ВПО у Кривому Розі передбачена і для тих, хто залишив школи чи дитячі садки, де перебував тимчасово, через підготовку закладів до нового навчального року. Також програмою можуть скористатися мешканці гуртожитків.

Виплати здійснюватимуть протягом 6 місяців, що допоможе людям частково закрити витрати на оренду та зосередитися на адаптації. Отримати підтримку можуть лише ті, хто належить до вразливих категорій. Це вагітні або матері, які годують дітей віком до трьох років.

Кошти також передбачені для багатодітних сімей, де є троє або більше дітей. Право на участь у програмі мають і самотні мами, тата або опікуни. Серед інших категорій виділяють осіб з інвалідністю першої чи другої групи, важкохворих та людей старше 60 років, які проживають без родичів.

Щоб дізнатися деталі, можна зателефонувати за номерами 067 280 94 59 або 067 454 27 22 у робочі дні з 10 ранку до 16 години. Співробітники фонду консультують і пояснюють, як підготувати документи для подачі заявки.

