Денежная помощь для ВПЛ в Кривом Роге все еще предоставляется жителям общины, которые относятся к уязвимым категориям.

Благотворители объявили о денежной помощи для ВПЛ в Кривом Роге , которая предоставляется тем, кто вынужден снимать жилье после переезда из опасных регионов, сообщает Politeka.

Об этой возможности проинформировали в Зеленодольском территориальном сообществе. Денежная помощь для ВПЛ предоставляется благотворительным фондом «Каритас Кривой Рог» тем, кто проживает в городе или Криворожском районе и отвечает определенным условиям.

Речь идет о семьях и отдельных людях, недавно прибывших с временно оккупированных территорий или из мест, где продолжаются боевые действия. Срок пребывания на новом месте должен быть не более 30 дней.

Денежная помощь для ВПЛ в Кривом Роге предусмотрена и для тех, кто оставил школы или детские сады, где находился временно, через подготовку заведений к новому учебному году. Также программой могут воспользоваться жители общежитий.

Выплаты будут осуществляться в течение 6 месяцев, что поможет людям частично закрыть расходы по аренде и сосредоточиться на адаптации. Получить поддержку могут только те, кто принадлежит к уязвимым категориям. Это беременные или матери, которые кормят детей младше трех лет.

Средства также предназначены для многодетных семей, где есть трое или более детей. Право на участие в программе имеют и одинокие мамы, папы или опекуны. Среди других категорий выделяют лиц с инвалидностью первой или второй группы, тяжелобольных и людей старше 60 лет, проживающих без родственников.

Чтобы узнать детали, можно позвонить по телефонам 067 280 94 59 или 067 454 27 22 в рабочие дни с 10 утра до 16 часов. Сотрудники фонда консультируют и объясняют, как подготовить документы для подачи заявки.

