Нова система оплати проїзду у Дніпропетровській області відкриває пасажирам громадського транспорту обласного центру можливість безготівкової оплати поїздок через смартфон, повідомляє Politeka.

Тепер мешканцям не обов’язково мати при собі готівку або бути клієнтами конкретного банку, щоб придбати квиток. Достатньо встановити мобільний застосунок та скористатися будь-якою українською карткою.

Платіжна платформа інтегрована у міський додаток «єДніпро». За словами заступника директора КП «Дніпровський електротранспорт» Володимира Сусленкова, перехід на безготівкові розрахунки почався у 2017 році із застосуванням QR-кодів, що становили близько 20% виручки. Сьогодні всі послуги здійснюються виключно через QR-коди у «єДніпро».

Нова система оплати проїзду у Дніпропетровській області забезпечує однаковий доступ до транспортних послуг усім пасажирам незалежно від банку. Вона полегшує контроль фінансових операцій. Заступник директора КП «Цифрова трансформація та автоматизація інформаційних процесів міста єДніпро» Роман Ростовський підкреслив, що головна мета проєкту — залучення більшої кількості пасажирів.

Для оплати необхідно завантажити «єДніпро» з AppStore або Google Play, зареєструватися за номером телефону та сканувати QR-код у транспорті. Платіж здійснюється банківською карткою, Google Pay або Apple Pay, а електронний квиток після підтвердження з’являється у розділі «Документи». Додаток також надає абонементи терміном від одного дня до місяця.

До слова, у Дніпрі також повідомляли про новий графік руху транспорту.

