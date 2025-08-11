Новий графік руху транспорту в Дніпрі почав діяти з 9 серпня на декількох маршрутах, якими активно користуються жителі міста, повідомляє Politeka.net.

Про це попередила прес-служба "Дніпровського електротранспорту".

З 9 серпня 2025 року у зв’язку з перекриттям проїжджої частини на вулиці Князя Володимира Великого для проведення ремонтних робіт з оновлення мережі зливової каналізації тимчасово внесені зміни в організацію руху тролейбусних маршрутів.

Зокрема, новий графік руху транспорту в Дніпрі виглядає наступним чином:

маршрути № 2 та № 12 об’єднають в один новий маршрут, який курсуватиме від житлового масиву Парус до житлового масиву Перемога з кінцевою зупинкою на провулку Добровольців. Для забезпечення зручності пасажирів на вулиці Січеславській Набережній, поблизу будинку 29, організують тимчасові зупинки громадського транспорту в обох напрямках.

Щодо маршрутів № 7, № 14, № 17 та № 20, то новий графік руху транспорту в Дніпрі зачепить і їх. Так, їхнє пересування буде скорочено до вулиці Князя Володимира Великого, а кінцевою зупинкою для цих тролейбусів стане Мост-Сіті центр.

Такі тимчасові зміни мають на меті забезпечити безпеку пересування та комфорт пасажирів під час проведення необхідних ремонтних робіт. Про подальші коригування буде повідомлено додатково.

Крім цього, перекрито перехрестя вулиць Володимира Великого та Європейської, роботи триватимуть до 25 грудня.

Внаслідок перекриття поворот праворуч із Нового мосту став недоступним — тепер дозволено рухати тільки прямо у напрямку проспекту Дмитра Яворницького. Крім того, заборонено проїзд у напрямку вулиці Перемоги та набережної, що спричинило затори в години пік.

