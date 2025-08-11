Новый график движения транспорта в Днепре начал действовать с 9 августа на нескольких маршрутах, которыми активно используют жители города, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщила пресс-служба "Днепровского электротранспорта".

С 9 августа 2025 г. в связи с перекрытием проезжей части на улице Князя Владимира Великого для проведения ремонтных работ по обновлению сети ливневой канализации временно внесены изменения в организацию движения троллейбусных маршрутов.

В частности, новый график движения транспорта в Днепре выглядит следующим образом:

маршруты №2 и №12 объединят в один новый маршрут, который будет курсировать от жилого массива Парус к жилому массиву Победа с конечной остановкой на переулке Добровольцев. Для обеспечения удобства пассажиров по улице Сичеславской Набережной, вблизи дома 29, организуют временные остановки общественного транспорта в обоих направлениях.

Что касается рейсов №7, №14, №17 и №20, то новый график движения транспорта в Днепре затронет и их. Да, их передвижение будет сокращено до ул. Князя Владимира Великого, а конечной остановкой для этих троллейбусов станет Мост-Сити центр.

Такие временные изменения направлены на обеспечение безопасности передвижения и комфорта пассажиров при проведении необходимых ремонтных работ. О дальнейших корректировках будет сообщено дополнительно.

Кроме этого, перекрыт перекресток улиц Владимира Великого и Европейской, работы продлятся до 25 декабря.

В результате перекрытия поворот справа с Нового моста стал недоступным — теперь разрешено двигать только прямо в направлении проспекта Дмитрия Яворницкого. Кроме того, запрещен проезд в направлении улицы Победы и набережной, что привело к пробкам в часы пик.

