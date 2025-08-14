Новая система оплаты проезда в Днепропетровской области гарантирует равный доступ к транспортным сервисам всем пользователям.

Новая система оплаты проезда в Днепропетровской области открывает пассажирам общественного транспорта областного центра возможность безналичной оплаты поездок через смартфон, сообщает Politeka.

Теперь жителям не обязательно иметь при себе наличные деньги или быть клиентами конкретного банка, чтобы приобрести билет. Достаточно установить мобильное приложение и воспользоваться любой украинской картой.

Платежная платформа интегрирована в городское приложение «єДніпро». По словам заместителя директора КП "Днепровский электротранспорт" Владимира Сусленкова, переход на безналичные расчеты начался в 2017 году с применением QR-кодов, составлявших около 20% выручки. Сегодня все услуги осуществляются исключительно через QR-коды в «єДніпро».

Новая система оплаты проезда в Днепропетровской области обеспечивает одинаковый доступ к транспортным услугам всем пассажирам, независимо от банка. Она упрощает контроль денежных операций. Заместитель директора КП «Цифровая трансформация и автоматизация информационных процессов города єДніпро» Роман Ростовский подчеркнул, что главная цель проекта — привлечение большего количества пассажиров.

Для оплаты необходимо загрузить «єДніпро» из AppStore или Google Play, зарегистрироваться по телефону и сканировать QR-код в транспорте. Платеж осуществляется банковской картой, Google Pay или Apple Pay, а электронный билет после подтверждения появляется в разделе «Документы». Приложение также предоставляет абонементы на срок от одного дня до месяца.

К слову, в Днепре также сообщалось о новом графике движения транспорта.

