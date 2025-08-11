Дефіцит продуктів у Львівській області виявився на тлі стрімкого скорочення внутрішніх запасів жита, що загрожує рекордним зростанням цін на хліб, повідомляє Politeka.

Про ситуацію повідомив директор Спілки "Борошномели України" Родіон Рибчинський.

Через відсутність власного виробництва у 2025–2026 роках українським підприємствам доведеться імпортувати дорогу сировину з-за кордону.

Рибчинський зазначає, що житнє борошно вже надходить з Польщі й країн Балтії. Це створює значне навантаження на собівартість, оскільки внутрішній ринок не забезпечує базових обсягів.

Фермери переорієнтувалися на інші зернові культури. Причина — низька врожайність жита, яка складає близько 40 ц/га, тоді як пшениця дає 60 ц/га. Через це виробництво стає менш прибутковим, і аграрії відмовляються від посівів.

Важливим чинником кризи стало припинення поставок із Білорусі — країни, яка раніше забезпечувала значну частку імпорту. Зупинка логістики позбавила Україну альтернативи, і тепер дефіцит відчутний не лише в столиці, а й у регіонах. Дефіцит продуктів у Львівській області проявляється на рівні роздрібних мереж, де зростають ціни на готову продукцію.

За словами експерта, тонна жита зросла в ціні з 6–7 тис. грн у 2024 році до 12–14 тис. грн у травні 2025-го. Борошно також подорожчало з 10 тис. до 18–20 тис. грн. Така динаміка неминуче призведе до підняття вартості хліба — до 40–50 гривень за буханець.

Частина підприємств може зупинити випуск житніх виробів через зниження рентабельності. Утім, аналітики прогнозують, що зростання вартості зерна стимулюватиме аграріїв повернутися до вирощування цієї культури в сезоні 2026/2027.

Джерело: interfax

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду: в яких містах України люди змушені платити більше.

Також Politeka писала, Подорожчання проїзду у Дніпропетровській області: скільки доведеться платити містянам.

Як повідомляла Politeka, Обмеження руху в Полтавській області: у яких районах не можна буде проїхати