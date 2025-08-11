Дефицит продуктов во Львовской области оказался на фоне стремительного сокращения внутренних запасов ржи, что чревато рекордным ростом цен на хлеб, сообщает Politeka.

О ситуации сообщил директор Союза "Мукомели Украины" Родион Рыбчинский.

Из-за отсутствия собственного производства в 2025-2026 годах украинским предприятиям придется импортировать дорогостоящее сырье из-за рубежа.

Рыбчинский отмечает, что ржаная мука уже поступает из Польши и стран Балтии. Это создает значительную нагрузку на себестоимость, поскольку внутренний рынок не обеспечивает базовых объемов.

Фермеры переориентировались на другие зерновые культуры. Причина — низкая урожайность ржи, которая составляет около 40 ц/га, в то время как пшеница дает 60 ц/га. Поэтому производство становится менее прибыльным, и аграрии отказываются от посевов.

Важным фактором кризиса стало прекращение поставок из Беларуси — страны, ранее обеспечивавшей значительную долю импорта. Остановка логистики лишила Украины альтернативы, и теперь дефицит ощутим не только в столице, но и в регионах. Дефицит продуктов во Львовской области проявляется на уровне розничных сетей, где растут цены готовой продукции.

По словам эксперта, тонна ржи выросла в цене с 6-7 тыс. грн в 2024 году до 12-14 тыс. грн. грн в мае 2025 года. Мука также подорожала с 10 тыс. до 18–20 тыс. грн. Такая динамика неизбежно приведет к повышению стоимости хлеба — до 40–50 гривен за буханку.

Часть предприятий может остановить выпуск ржаных изделий из-за снижения рентабельности. Впрочем, аналитики прогнозируют, что рост стоимости зерна будет стимулировать аграриев вернуться к выращиванию этой культуры в сезоне 2026/2027.

