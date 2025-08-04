Работа для пенсионеров во Львове доступна без возрастных барьеров.

Работа для пенсионеров во Львове представлена в нескольких компаниях, предлагающих стабильное трудоустройство и гибкие условия, сообщает Politeka.

Информацию об актуальныхакансиях предоставляет сайт work.ua.

В частности, JobCar ищет водителей для сервисов Uklon и Bolt. Заработная плата - 50 000-60 000 грн. Работодатель обеспечивает автомобилем, выплаты ежедневно или еженедельно, поддержку 24/7 и полное КАСКО. Не нужно вносить первоначальную сумму – достаточно иметь права категории B со стажем более 3 лет. Также доступен тестовый период. Условия гибкие – работник сам выбирает график.

Другая вакансия - комплектовщик товаров в компании «Матвейков Р.В., ФЛП». Обязанности: формирование заказов, погрузка/разгрузка, содержание склада в чистоте. Ставка с премией – до 33 000 грн. График: пн-пт 08:00–18:00, рабочие субботы – дважды в месяц. Основные требования – физическая выносливость, ответственность, дисциплина.

Также открыта должность помощника на кухню в «Яркой дошколе». Это частный инклюзивный садик. Обязанности: помощь с раздачей блюд, поддержание порядка, расфасовка пищи. Условия – полная занятость, стабильная зарплата до 11 000 грн. Коллектив – дружеский, среда – детская. Подходит тем, кто стремится учиться и хочет работать с малышами.

Работа для пенсионеров во Львове доступна без возрастных барьеров. Все работодатели оказывают поддержку, официальное оформление и возможность приобщиться к стабильной сфере.

К слову, ранее сообщалось о вакансии сборщика жалюзи во Львове, включающей сборку и контроль качества солнцезащитных систем. График с 9:00 до 18:00, пятидневная неделя.

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