Робота для пенсіонерів у Львові є чудовою нагодою залишатися активними, отримувати стабільний дохід та розвиватися професійно.

Робота для пенсіонерів у Львові пропонує кілька цікавих можливостей у сфері громадського харчування, нерухомості та виробництва, повідомляє Politeka.

Актуальну інформацію про вакансії надає сайт work.ua.

Мережа супермаркетів «Сільпо» шукає кухарів у ТЦ «Содова» та БЦ «Вертикаль» за адресою вулиця Садова, 2а. Зарплата залежить від кількості відпрацьованих годин і становить від 23 700 до 33 700 гривень з урахуванням податків. Основні обов’язки включають приготування страв, виготовлення кондитерських виробів та оформлення готових продуктів. Вимоги — досвід роботи від одного року, освіта кухаря або технолога, знання санітарних норм.

Умови праці передбачають офіційне працевлаштування, страхування життя, індивідуальний графік із урахуванням побажань, допомогу в адаптації, можливість кар’єрного росту, а також участь у тренінгах і спеціальні знижки на продукцію «Сільпо».

Компанія Royal apart запрошує різноробочого для рознесення постільної білизни в квартирах подобової оренди. Графік неповний, з 10:00 до 15:00, зарплата від 19 000 до 25 000 гривень за місяць. Вимоги — відповідальність, пунктуальність, міцна статура.

Також компанія «Артіка» пропонує роботу збиральника жалюзі у Львові, що включає складання та контроль якості сонцезахисних систем. Графік з 9:00 до 18:00, п’ятиденний тиждень. Пріоритет надається ветеранам, студентам та пенсіонерам.

Робота для пенсіонерів у Львові — чудова нагода залишатися активними, отримувати стабільний дохід та розвиватися професійно.