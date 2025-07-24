Работа для пенсионеров во Львове есть прекрасной возможностью оставаться активными, получать стабильный доход и развиваться профессионально.

Работа для пенсионеров во Львове предлагает несколько интересных возможностей в сфере общественного питания, недвижимости и производства, сообщает Politeka.

Актуальную информацию о вакансиях предоставляет сайт work.ua.

Сеть супермаркетов "Сільпо" ищет поваров в ТЦ "Содовая" и БЦ "Вертикаль" по адресу улица Садовая, 2а. Зарплата зависит от количества отработанных часов и составляет от 23700 до 33700 гривен с учетом налогов. Основные обязанности включают приготовление блюд, изготовление кондитерских изделий и оформление готовых продуктов. Требования – опыт работы от одного года, образование повара или технолога, знание санитарных норм.

Условия труда предусматривают официальное трудоустройство, страхование жизни, индивидуальный график с учетом пожеланий, помощь в адаптации, возможность карьерного роста, участие в тренингах и специальные скидки на продукцию «Сільпо».

Компания Royal apart приглашает разнорабочего для разнесения постельного белья в квартирах посуточной аренды. График неполный, с 10:00 до 15:00, зарплата с 19 000 до 25 000 гривен в месяц. Требования — ответственность, пунктуальность, крепкое телосложение.

Также компания «Артика» предлагает работу сборщика жалюзи во Львове, включающий сборку и контроль качества солнцезащитных систем. График с 9:00 до 18:00, пятидневная неделя. Приоритет отдается ветеранам, студентам и пенсионерам.

Работа для пенсионеров во Львове — отличная возможность оставаться активной, получать стабильный доход и развиваться профессионально.