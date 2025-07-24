Новий графік поїздів у Львові вплине на час відправлення одного з регіональних маршрутів.

Новий графік поїздів у Львові офіційно торкнеться рейсу №6045 з Тернополя до нашого облцентру, повідомляє Politeka.

Про це повідомили на інформаційному сервісі poizdato. Новий графік поїздів у Львові передбачає, що у липні зміни зачіпають кілька дат, тому пасажирам радять уважно стежити за оновленнями.

За звичним розкладом цей пасажирський склад вирушав о 16:22, але тепер, у визначені дні липня, відправлення буде на 40 хвилин раніше. Тобто о 15:42. Йдеться про 25, 27 і 30 липня. У ці дати запрацює новий графік поїздів у Львові.

Варто звернути увагу, що решта дат залишаються незмінними, тобто у звичні дні поза цим переліком пасажирський склад вирушатиме за старим розкладом.

Така часткова зміна може створити плутанину, тому про всяк випадок краще уточнювати інформацію перед поїздкою. Що стосується самого маршруту, то після відправлення з Тернополя о 15:42, №6045 традиційно проходить через знайомі станції.

Серед них Глибочок Великий, Курівці, Озерна, Зборів, Красне та ще з десяток пунктів призначення, які мешканцям Тернопільщини та Львівщини добре відомі. Прибуття до Красного очікується близько 18:08. Далі потяг прямує за вже усталеним розкладом.

У пресслужбі "Укрзалізниці" наголошують, що якщо ви плануєте поїздку, краще перевірити час відправлення напередодні. Це можна зробити як через офіційний сайт, так і через довідкову службу вокзалу. Нікому не було б приємно запізнитися через необачність або пропустити потрібний рейс, думаючи, що він, як завжди, рушить пізніше.

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