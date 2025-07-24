Новый график поездов во Львове повлияет на отправление одного из региональных маршрутов.

Новый график поездов во Львове официально коснется рейса №6045 из Тернополя в наш облцентр, сообщает Politeka.

Об этом сообщили на информационном сервисе poizdato. Новый график поездов во Львове предусматривает, что в июле смены затрагивают несколько дат, поэтому пассажирам советуют внимательно следить за обновлением.

По привычному расписанию этот пассажирский состав отправлялся в 16:22, но теперь, в определенные дни июля, отправка будет на 40 минут раньше. То есть в 15:42. Речь идет о 25, 27 и 30 июля. В эти даты заработает новый график поездов во Львове.

Следует обратить внимание, что остальные даты остаются неизменными, то есть в привычные дни вне этого перечня пассажирский состав будет отправляться по старому расписанию.

Такое частичное изменение может создать путаницу, поэтому на всякий случай лучше уточнять информацию перед поездкой. Что касается самого маршрута, то после отправки из Тернополя в 15:42 №6045 традиционно проходит через знакомые станции.

Среди них Глубок Великий, Куровцы, Озерная, Зборов, Красное и еще с десяток пунктов назначения, которые жителям Тернопольщины и Львовщины хорошо известны. Прибытие в Красный ожидается около 18:08. Далее он следует по уже установившемуся расписанию.

В пресс-службе "Укрзалізниці" отмечают, что если вы планируете поездку, лучше проверить время отправления накануне. Это можно сделать как через официальный сайт, так и через справочную службу вокзала. Никому не было бы приятно опоздать из-за опрометчивости или пропустить нужный рейс, думая, что он, как всегда, двинется позже.

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