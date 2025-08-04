Робота для пенсіонерів у Львові доступна без вікових бар’єрів.

Робота для пенсіонерів у Львові представлена в кількох компаніях, які пропонують стабільне працевлаштування та гнучкі умови, повідомляє Politeka.

Інформацію про актуальнівакансії надає сайт work.ua.

Зокрема, «JobCar» шукає водіїв для сервісів Uklon і Bolt. Заробітна плата — 50 000–60 000 грн. Роботодавець забезпечує автомобілем, виплати щодня або щотижня, підтримку 24/7 та повне КАСКО. Не потрібно вносити початкову суму — достатньо мати права категорії B зі стажем понад 3 роки. Також доступний тестовий період. Умови гнучкі — працівник сам обирає графік.

Інша вакансія — комплектувальник товарів у компанії «Матвійків Р.В., ФОП». Обов’язки: формування замовлень, завантаження/розвантаження, утримання складу в чистоті. Ставка з премією — до 33 000 грн. Графік: пн-пт 08:00–18:00, робочі суботи — двічі на місяць. Основні вимоги — фізична витривалість, відповідальність, дисципліна.

Також відкрита посада помічника на кухню в «Яскравій доШколі». Це приватний інклюзивний садок. Обов’язки: допомога з роздачею страв, підтримання порядку, фасування їжі. Умови — повна зайнятість, стабільна зарплата до 11 000 грн. Колектив — дружній, середовище — дитяче. Підходить тим, хто прагне навчатись і має бажання працювати з малечею.

Робота для пенсіонерів у Львові доступна без вікових бар’єрів. Всі роботодавці надають підтримку, офіційне оформлення та можливість долучитися до стабільної сфери.

До слова, раніше повідомлялося про вакансію збиральника жалюзі у Львові, що включає складання та контроль якості сонцезахисних систем. Графік з 9:00 до 18:00, п’ятиденний тиждень.

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