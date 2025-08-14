У Харківській області продовжують роботу програми, спрямовані на гуманітарну допомогу для пенсіонерів та тих, хто відноситься до інших вразливих категорій.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області включає кілька важливих напрямів, повідомляє Politeka.

Як інформують на офіційному сайті Карітасу, один із проєктів гуманітарної допомоги для пенсіонерів у Харківській області, стосується відновлення житла, пошкодженого під час бойових дій.

Регіон зазнав значних руйнувань і багато вразливих родин втратили безпечні умови для проживання. Саме для таких домогосподарств у Карітасі реалізується проєкт з ремонту осель, які отримали невеликі чи середні пошкодження після лютого 2022 року.

Йдеться про заміну або відновлення вікон, дверей, частин стін і стелі, а також ремонт покрівлі та систем електропостачання. Це не капітальна відбудова, проте для багатьох це можливість знову мати теплий і захищений дім.

Якщо пошкодження виявляються занадто серйозними, організація намагається знайти інші програми чи партнерські структури, здатні надати більш масштабну підтримку. Реалізація цієї ініціативи стала можливою завдяки фінансуванню від Європейського банку розвитку Ради Європи та Католицької служби підтримки.

Ще один важливий проєкт, що діє в регіоні, спрямований на покращення якості життя літніх та немічних людей. Це особливо важливо для одиноких людей, адже гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області включає й догляд вдома.

У межах цієї програми передбачено догляд за тілом, ведення домашнього господарства, надання консультацій і навчання родичів основам догляду. Крім того, можна безоплатно отримати в тимчасове користування реабілітаційне обладнання. Спеціалісти стежать за станом здоров’я, вимірюють рівень цукру та тиску, обробляють рани, допомагають із профілактикою пролежнів.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про грошову допомогу для людей з інвалідністю: названо розмір виплат, які передбачені в 2025 році.

Також Politeka писала про нове підвищення тарифів на воду.

Крім того, Politeka розповідала, як українцям отримати виплати на догляд за пенсіонером.