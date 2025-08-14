В Харьковской области продолжают работу программы, направленные на гуманитарную помощь для пенсионеров и тех, кто относится к другим уязвимым категориям.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области включает в себя несколько важных направлений, сообщает Politeka.

Как информируют на официальном сайте Каритаса, один из проектов гуманитарной помощи для пенсионеров в Харьковской области касается восстановления жилья, поврежденного во время боевых действий.

Регион получил значительные разрушения и многие уязвимые семьи потеряли безопасные условия для проживания. Именно для таких домохозяйств в Каритасе реализуется проект по ремонту домов, получивших небольшие или средние повреждения после февраля 2022 года.

Речь идет о замене или восстановлении окон, дверей, частей стен и потолка, а также ремонте кровли и систем электроснабжения. Это не капитальное восстановление, однако для многих это возможность снова иметь теплый и защищенный дом.

Если повреждения оказываются слишком серьезными, организация пытается найти другие программы или партнерские структуры, способные оказать более масштабную поддержку. Реализация этой инициативы стала возможной благодаря финансированию Европейского банка развития Совета Европы и Католической службы поддержки.

Еще один важный проект, действующий в регионе, направлен на улучшение качества жизни пожилых и немощных людей. Это особенно важно для одиноких людей, ведь гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области включает и уход на дому.

В рамках этой программы предусмотрены уход за телом, ведение домашнего хозяйства, предоставление консультаций и обучение родственников основам ухода. Кроме того, можно бесплатно получить во временное пользование реабилитационное оборудование. Специалисты следят за состоянием здоровья, измеряют уровень сахара и давления, обрабатывают раны, помогают с профилактикой пролежней.

