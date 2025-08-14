Ці вакансії надають роботу для пенсіонерів у Запоріжжі, дозволяють отримувати стабільний дохід, працювати у команді та обирати зручний графік.

Робота для пенсіонерів у Запоріжжі пропонується у сфері краси, легкої промисловості та автосервісу, повідомляє Politeka.

Актуальну інформацію про вакансії надає сайт work.ua.

Alisa SPA шукає покоївку зі зарплатою 12 000–15 000 грн. Вимоги: акуратність, уважність до деталей, відповідальність, пунктуальність та вміння працювати в команді. Досвід у клінінгу бажаний, але компанія готова навчити.

Основні обов’язки включають прибирання приміщень, прасування, прання, миття посуду, пакування халатів, дезінфекцію поверхонь після гостей, контроль чистоти протягом дня, прибирання прилеглої території та поливання рослин. Графік обговорюється, з 8:00 до 19:00, надається робочий одяг, стабільна оплата та премії за якісне виконання завдань. Колектив дружній, умови комфортні.

Тера Пак шукає швачок із мінімальним досвідом роботи для пошиття біг-бегів. Зарплата відрядна — від 15 000 до 21 000 грн залежно від обсягу виробництва. Графік: два на два з 8:00 до 20:00 або пн-пт з 8:00 до 17:00.

Підприємство надає повний соцпакет, учбові виплати перші три місяці (300/200/100 грн за зміну), виплати двічі на місяць. Основні обов’язки: шиття виробів, дотримання стандартів якості та участь у підтримці порядку на робочому місці.

DriveMe запрошує водіїв на роботу з зарплатою 17 000–30 000 грн, 65% від каси. Підприємство співпрацює з Uklon та Bolt. Переваги: щоденна виплата готівкою, гнучкий графік, можливість часткової зайнятості, авто закріплюється за водієм, навчання для новачків, онлайн підтримка 24/7. Вимоги: водійське посвідчення категорії B та смартфон або планшет з доступом до інтернету. Компанія знаходиться за адресою вул. Феросплавна, 38.

