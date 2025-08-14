Эти вакансии предоставляют работу для пенсионеров в Запорожской области, позволяют получать стабильный доход, работать в команде и выбирать удобный график.

Работа для пенсионеров в Запорожье предлагается в сфере красоты, легкой промышленности и автосервиса, сообщает Politeka.

Актуальную информацию о вакансиях предоставляет сайт work.ua.

Alisa SPA ищет горничную с зарплатой в 12 000–15 000 грн. Требования: аккуратность, внимательность деталей, ответственность, пунктуальность и умение работать в команде. Опыт в клининге желателен, но компания готова научить.

Основные обязанности включают уборку помещений, глажку, стирку, мытье посуды, упаковку халатов, дезинфекцию поверхностей после гостей, контроль чистоты в течение дня, уборку прилегающей территории и поливку растений. График обсуждается с 8:00 до 19:00, предоставляется рабочая одежда, стабильная оплата и премии за качественное выполнение заданий. Коллектив дружеский, условия комфортные.

Тера Пак ищет швей с минимальным опытом работы для пошива биг-бегов. Зарплата сдельная — от 15 000 до 21 000 грн в зависимости от объема производства. График: два на два с 8:00 до 20:00 или пн-пт с 8:00 до 17:00.

Предприятие предоставляет полный соцпакет, учебные выплаты первые три месяца (300/200/100 грн в смену), выплаты дважды в месяц. Основные обязанности: шитье изделий, соблюдение стандартов качества и участие в поддержании порядка на рабочем месте.

DriveMe приглашает водителей на работу с зарплатой 17000–30000 грн, 65% от кассы. Предприятие сотрудничает с Uklon и Bolt. Преимущества: ежедневная выплата наличными, гибкий график, возможность частичной занятости, авто закрепляется за водителем, обучение для новичков, онлайн поддержка 24/7. Требования: водительское удостоверение категории B и смартфон или планшет с доступом в интернет. Компания находится по адресу ул. Ферросплавная, 38.

Эти вакансии предоставляют работу пенсионерам в Запорожье, позволяют получать стабильный доход, работать в команде и выбирать удобный график, а также предусматривают комфортные условия и обучение для новых сотрудников.

