Дефіцит продуктів у Вінницькій області загрожує суттєвим зростанням цін на житній хліб через майбутнє припинення внутрішнього вирощування жита в Україні, повідомляє Politeka.

За прогнозами, у 2025–2026 роках вартість хліба може сягнути рекордних 40–50 гривень за буханець через необхідність закупівлі дорогої імпортної сировини, зазначив директор Спілки «Борошномели України» Родіон Рибчинський.

Нині ситуація вважається критичною, адже частина муки, яку використовують хлібопекарі, імпортується з Польщі та країн Балтії. Основна причина дефіциту — небажання українських аграріїв вирощувати жито через його нижчу врожайність порівняно з пшеницею: близько 40 центнерів з гектара проти 60. Для фермерів це означає зменшення прибутку, тому вони обирають більш вигідні культури.

Важливу роль у проблемі відіграла Білорусь, яка раніше постачала значну частину імпорту в Україну. Нині поставки з цієї країни практично припинилися, а власне виробництво не задовольняє навіть мінімальні потреби.

Дефіцит продуктів у Вінницькій області спричинив майже двократне подорожчання жита: якщо у 2024 році тонна коштувала 6–7 тисяч гривень, то у травні 2025-го — 12–14 тисяч. Аналогічне збільшення відбулося й у ціні на житнє борошно — з 10 тисяч у 2024 році до 18–20 тисяч гривень у 2025-му.

Ці обставини призведуть до суттєвого подорожчання житнього хліба, а частина виробників може взагалі припинити його випікання через економічну невигідність. Імпортне борошно значно дорожче, а доступність українського зменшується.

Проте експерт бачить шанси на позитивні зміни: високі ціни можуть стимулювати аграріїв повернутися до культивації жита. У сезоні 2026/2027 очікують збільшення посівних площ, що сприятиме стабілізації ринку. Водночас 2025–2026 роки стануть періодом адаптації та випробувань.

