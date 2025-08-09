Дефіцит продуктів у Київській області та інших регіонах України може посилитися через подорожчання молочної сировини, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає AgroReview.

Експерти попереджають про ймовірне підвищення цін на молоко у другій половині літа. Головними причинами зростання називають дефіцит сировини та активізацію експорту до ЄС.

Українські молочні підприємства отримали розширений доступ до європейського ринку та суттєво збільшили постачання продукції за кордон. Через це на внутрішньому ринку виник певний брак сировини. Молокопереробні компанії змушені шукати більш вигідні варіанти закупівлі, адже конкуренція за ресурси зросла. Паралельно зростає попит на біржову молочну продукцію, особливо вершкове масло, що ще більше тисне на закупівельні ціни.

Аналітики ринку вважають, що вже в найближчі тижні вартість молока на полицях може зрости. Прогноз пов’язують із загальною тенденцією до зростання розцінок на світових ринках. Якщо ситуація із постачанням не зміниться, молоко для українців подорожчає.

Станом на 14 липня середня вартість молока «Яготинське 2,6%» у пляшці 900 мл сягнула 59,39 грн, що на майже 5 грн більше, ніж у червні. У мережах спостерігаються такі ціни:

Megamarket — 64,50 грн,

Auchan — 56,30,

Metro — 58,76,

Novus — 57,99.

Молоко «Простонаше 1%» наразі коштує в середньому 53,56 грн. У Metro — 49,82, у Megamarket — 57,30. Це свідчить про нерівномірне підвищення вартості в межах окремих позицій, однак аналітики наголошують — далі може зрости цілий сегмент.

Дефіцит продуктів у Київській області, зумовлений зменшенням обсягів постачання сировини, ймовірно, вплине на подальше формування цін у роздрібній торгівлі, особливо в умовах підвищеного попиту на продукцію у літній період.

