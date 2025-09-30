У «Київавтодорі» заздалегідь попереджають водіїв про можливі затори обмеження руху транспорту в Києві.

Обмеження руху транспорту в Києві вводиться на окремих вулицях українскьої столиці, тому варто бути готовими до незручностей, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили у КМДА.

На кілька тижнів зміниться дорожня ситуація — з 30 вересня до 19 жовтня в Шевченківському районі частково обмежать рух транспорту в Києві на вулиці Юрія Іллєнка. Як повідомили у комунальній корпорації «Київавтодор», ці тимчасові зміни пов’язані з проведенням масштабних ремонтних робіт на проїжджій частині.

Фахівці дорожньої служби працюватимуть на визначеній ділянці — від вул. Ґарета Джонса до будинку №50-А на вул. Юрія Іллєнка. Саме тут планують оновити дорожнє покриття, що покращить якість проїзду та підвищить безпеку для водіїв і пішоходів.

У «Київавтодорі» заздалегідь попереджають водіїв про можливі затори та радять за можливості планувати маршрути з урахуванням ремонтних робіт.

Також представники комунальної корпорації перепрошують мешканців і гостей столиці за тимчасові незручності, наголошуючи, що після завершення робіт пересування на цій ділянці стане комфортнішим і безпечнішим.

Окрім цього, у Печерському районі також триватимуть дорожні роботи. До 5 жовтня діятиме обмеження руху транспорту в Києві на вул. Професора Підвисоцького та Катерини Білокур. Як уточнили у «Київавтодорі», ремонтні бригади працюватимуть на ділянці вулиці Професора Підвисоцького — від вулиці Михайла Бойчука до будинку №5/17 на вулиці Катерини Білокур.

Тут планується не лише заміна дорожнього покриття, а й проведення супутніх робіт, спрямованих на підвищення довговічності дороги та покращення транспортної інфраструктури району. Комунальники закликають водіїв бути уважними, дотримуватись тимчасових обмежень і за можливості обирати альтернативні шляхи руху.

