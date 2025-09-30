Ограничение движения транспорта в Киеве вводится на отдельных улицах украинской столицы, поэтому следует быть готовыми к неудобствам, сообщает Politeka.net.
Об этом предупредили в КГГА.
На несколько недель изменится дорожная ситуация — с 30 сентября по 19 октября в Шевченковском районе частично ограничат движение транспорта в Киеве по улице Юрия Ильенко. Как сообщили в коммунальной корпорации "Киевавтодор", эти временные изменения связаны с проведением масштабных ремонтных работ на проезжей части.
Специалисты дорожной службы будут работать на определенном участке от ул. Гарета Джонса в дом №50-А на ул. Юрия Ильенко. Именно здесь планируется обновить дорожное покрытие, что улучшит качество проезда и повысит безопасность для водителей и пешеходов.
В Киевавтодоре заранее предупреждают водителей о возможных пробках и советуют по возможности планировать маршруты с учетом ремонтных работ.
Также представители коммунальной корпорации извиняются жителям и гостям столицы за временные неудобства, отмечая, что после завершения работ передвижение на этом участке станет более комфортным и безопасным.
Кроме этого, в Печерском районе будут продолжаться дорожные работы. До 5 октября будет действовать ограничение движения транспорта в Киеве по ул. Профессора Подвысоцкого и Екатерины Билокур. Как уточнили в «Киевавтодоре», ремонтные бригады будут работать на участке улицы Профессора Подвысоцкого - от улицы Михаила Бойчука до дома №5/17 на улице Екатерины Билокур.
Здесь планируется не только замена дорожного покрытия, но и сопутствующие работы, направленные на повышение долговечности дороги и улучшение транспортной инфраструктуры района. Коммунальщики призывают водителей быть внимательными, соблюдать временные ограничения и по возможности выбирать альтернативные пути движения.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для пенсионеров в Киевской области: оформить специальную выплату можно несколькими способами.
Также Politeka сообщала, Денежная помощь для ВПЛ в Киевской области: части переселенцев отменят выплаты на проживание, список случаев.
Как сообщала Politeka, Подорожание проезда в Киевской области: стали известны новые цены.