Підвищення тарифів на воду в Полтавській області торкнеться лише частини споживачів, серед яких бюджетні установи, організації та релігійні громади.

Підвищення тарифів на воду в Полтавській області планується для окремих категорій абонентів комунального підприємства «Полтаватеплоенерго», повідомляє Politeka.

Відповідний проєкт рішення наразі розглядають депутати обласної ради.

Документ передбачає, що мешканці, які користуються централізованим теплопостачанням та гарячою водою, не відчують змін, адже їхні тарифи залишаються на рівні 2021 року. Натомість нові розцінки стосуються бюджетних установ, релігійних організацій та інших споживачів.

Пропонується встановити одноставковий тариф на теплову енергію на рівні 3 568,65 грн/Гкал, що на 6,1–6,2% перевищує діючі ціни. Також змінюються двоставкові тарифи: умовно-змінна частина для бюджетних установ та інших організацій становитиме 2 916,74 грн/Гкал, що відповідає підвищенню на 1,7%. Умовно-постійна частина цієї категорії коливатиметься від 181 021,07 до 181 741,32 грн, а для релігійних структур – 175 117,09 грн, тобто зростання складе від 15,8% до 17,7%.

Ціна гарячої води для населення залишиться незмінною – 118,66 грн/куб. м. Водночас бюджетні установи сплачуватимуть 220,94 грн/куб. м, а інші організації – 220,86 грн/куб., що на 8,2–8,4% більше за нинішній рівень. Крім того, тариф на транспортування теплової енергії для ліцензіатів підвищать майже на 41%, до 509,72 грн/Гкал.

У разі ухвалення рішення нові ціни набудуть чинності з 1 жовтня 2025 року й діятимуть до 30 вересня 2026 року.

