Початок опалювального сезону 2025 в Одеській області цього разу проходить без ускладнень і реалізується згідно з графіком, повідомляє Politeka.

На відміну від минулого року, коли старт теплопостачання довелося відкласти майже до початку листопада, нині мережі запускаються вчасно. Виконано вже близько 83–85% усіх необхідних робіт, серед яких — тестування систем і монтаж резервних елементів, що повинні забезпечити надійну роботу обладнання протягом холодного періоду.

Минулорічний досвід став основою для ретельнішої підготовки. Керівник обласної військової адміністрації Олег Кіпер нагадав під час телемарафону, що через масовані обстріли тоді без тепла залишалися десятки тисяч абонентів. Цей прикрий випадок змусив владу провести додаткову модернізацію мереж і по-новому організувати роботу комунальних служб, аби знизити ймовірність перебоїв у постачанні.

Наразі спеціалісти продовжують перевіряти техніку та комплектуючі, що дозволяє уникнути аварій та раптових збоїв. Місцева влада наголошує: стабільне забезпечення жителів теплом є пріоритетом, тому підготовка ведеться максимально злагоджено.

Фахівці Центру Разумкова відзначають, що аналогічні проблеми стоять і перед іншими регіонами. Наприклад, Кривий Ріг та Харківщина зазнавали серйозних ударів, що впливало на роботу інфраструктури.

У підсумку, початок опалювального сезону 2025 в Одеській області відбувається організовано: перевірка мереж, оновлення обладнання та врахування торішніх труднощів створюють умови для стабільного постачання тепла мешканцям у зимовий період.

