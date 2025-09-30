Начало отопительного сезона 2025 года в Одесской области на этот раз проходит без осложнений и реализуется согласно графику, сообщает Politeka.

В отличие от прошлого года, когда старт теплоснабжения пришлось отложить почти до начала ноября, сети запускаются вовремя. Выполнено уже около 83–85% всех необходимых работ, среди которых тестирование систем и монтаж резервных элементов, которые должны обеспечить надежную работу оборудования в течение холодного периода.

Прошлогодний опыт стал основой для более тщательной подготовки. Руководитель областной военной администрации Олег Кипер напомнил во время телемарафона, что из-за массированных обстрелов тогда без тепла оставались десятки тысяч абонентов. Этот досадный случай заставил власти провести дополнительную модернизацию сетей и по-новому организовать работу коммунальных служб, чтобы снизить вероятность перебоев в снабжении.

Специалисты продолжают проверять технику и комплектующие, что позволяет избежать аварий и внезапных сбоев. Местные власти подчеркивают: стабильное обеспечение жителей теплом является приоритетом, поэтому подготовка ведется максимально слаженно.

Специалисты Центра Разумкова отмечают, что аналогичные проблемы стоят и перед другими регионами. Например, Кривой Рог и Харьковщина испытывали серьезные удары, что влияло на работу инфраструктуры.

В итоге, начало отопительного сезона 2025 года в Одесской области происходит организованно: проверка сетей, обновление оборудования и учет прошлогодних трудностей создают условия для стабильной поставки тепла жителям в зимний период.

