Держава запроваджує нову грошову допомогу з 1 жовтня у Дніпропетровській області.

Нова грошова допомога з 1 жовтня у Дніпропетровській області передбачає підтримку для сімей, які мешкають у прифронтових громадах і потребують додаткових коштів на оплату електроенергії, повідомляє Politeka.

Як проінформули в офіційному Телеграм-каналі голови місцевої облради, нова грошова допомога з 1 жовтня у Дніпропетровській області має стати превентивним заходом проти вимушеної евакуації та водночас підтримати тих, хто залишається у зонах активних чи потенційних бойових дій.

За словами урядовців, основна мета полягає у тому, щоб гарантувати людям мінімальний рівень енергозабезпечення, включно з можливістю користування альтернативними джерелами енергії.

Відповідно до ухваленої постанови, виплати надаватимуться всім родинам, які отримують житлові субсидії чи пільги і фактично проживають на зазначених територіях. Їм щомісяця перераховуватимуть додаткову суму, яка покриватиме частину витрат на електроенергію.

Процедура максимально спрощена. Призначення нової грошової допомоги з 1 жовтня у Дніпропетроській області відбуватиметься автоматично через Пенсійний фонд України.

Жодних додаткових заяв подавати не потрібно. Сума визначена із розрахунку вартості 100 кіловатів електроенергії на кожну особу у складі родини, але загальна сума не перевищуватиме вартості 300 кіловатів на домогосподарство.

Цю надбавку домогосподарства отримуватимуть разом із традиційними субсидіями та пільгами на житлово-комунальні послуги.

