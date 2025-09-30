Государство вводит новую денежную помощь с 1 октября в Днепропетровской области и рассказываем все, о чем следует знать.

Новая денежная помощь с 1 октября в Днепропетровской области предусматривает поддержку для семей, проживающих в прифронтовых общинах и нуждающихся в дополнительных средствах на оплату электроэнергии, сообщает Politeka.

Как сообщили в официальном Телеграмм-канале главы местного облсовета, новая денежная помощь с 1 октября в Днепропетровской области должна стать превентивной мерой против вынужденной эвакуации и одновременно поддержать тех, кто остается в зонах активных или потенциальных боевых действий.

По словам чиновников, основная цель состоит в том, чтобы гарантировать людям минимальный уровень энергообеспечения, включая возможность использования альтернативных источников энергии.

В соответствии с принятым постановлением, выплаты будут предоставляться всем семьям, получающим жилищные субсидии или льготы и фактически проживающими на указанных территориях. Им будут ежемесячно перечислять дополнительную сумму, которая будет покрывать часть расходов на электроэнергию.

Процедура максимально упрощена. Назначение новой денежной помощи с 1 октября в Днепропетровской области будет происходить автоматически через Пенсионный фонд Украины.

Никаких дополнительных заявлений подавать не нужно. Сумма определена из расчета стоимости 100 киловатт электроэнергии на каждого человека в составе семьи, но общая сумма не будет превышать стоимости 300 киловатт на домохозяйство.

Эту надбавку домохозяйства будут получать вместе с традиционными субсидиями и льготами по жилищно-коммунальным услугам.

