Графік відключення світла у жовтні 2025 у Кіровоградській області свідчить про заплановані ремонтні роботи на електромережах у населених пунктах області, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає Кіровоградобленерго.

1 жовтня відключення очікуються в Новогригорівці на вулицях Б. Хмельницького, Дружби, Квітковій, Молодіжній, Незалежній, Садовій, Спортивній, Центральній та Шевченка, а також у Новокрасному, Новомихайлівці, Олексіївці, Оникієвому та на станції Ташлик. Відновлення електропостачання заплановане до 17:00–18:30 залежно від населеного пункту.

2 числа ремонт триває в Новогригорівці на Квітковій, Садовій та Центральній, у Великий Висці на вулиці Успішна, а також у Валуївці на Валуївській, Малахівській, Степовій, Центральній, Садовій, Шевченка, Шкільному провулку, Молодіжній та Набережній. У Миролюбівці планові роботи охоплюють Вишневу, Гагаріна, Горбенка, Мічуріна, Молодіжну, Набережну, Південну, Софіївську, Степову, Центральну та Чкалова. Відключення триватимуть з 09:30 до 17:00–18:30.

3 жовтня енергопостачання буде тимчасово призупинено в Новогригорівці, Шевченковому та Великій Висці, а ремонтні роботи здійснюватимуться на Дружби, Молодіжній, Шевченка та Незалежній.

6 числа відключення відбудуться у Розсохуватці, Плетеному Ташлику та Злинці на Лісовій, Вишневій, Дачній, Залізничній, Матюшенка, Преображенській, Південній, Покровській, Привокзальній, Центральній, Шевченка, Садовій, Фермерській, Сонячній, Молодіжній та інших вулицях.

Більш детальний розклад знеструмлень на весь жовтень можна переглянути на офіційному сайті обленерго.

