Дефіцит овочів в Дніпропетровській області залишається серйозним викликом для стабільності ринку та забезпечення населення продуктами.

Дефіцит овочів в Дніпропетровській області може стати відчутним через зміну прогнозів врожаю овочів, фруктів і ягід, повідомляє Politeka.

За оцінками УКАБ, деякі сегменти демонструють кращі результати, ніж минулого року, коли нестача продукції спричинила різке зростання цін.

Однак експерти ставляться до таких прогнозів обережно. Частина виробників вважає, що оптимістичні оцінки можуть покращити статистику без реального підвищення обсягів виробництва. Наприклад, виробники насіннєвої картоплі прогнозують зниження врожайності на 25–30% через весняні заморозки та непередбачувану липневу погоду. Це створює ризики дефіциту овочів в Дніпропетровській області та впливає на постачання інших регіонів.

Що стосується овочів, ситуація поки виглядає відносно стабільною. Координатор проєкту EastFruit Weekly Ukraine Олександр Хорев відзначає непоганий урожай традиційного «борщового набору» — картоплі, капусти, буряка, моркви та цибулі. Завдяки збільшенню пропозиції на ринку ціни почали знижуватися, а іноді навіть опустилися нижче минулорічних показників.

Фрукти та ягоди виглядають менш оптимістично. Фермер Сергій Леонов повідомляє про втрату близько 10% обліпихи через заморозки, а врожай ягід у цілому може зменшитися на третину порівняно з минулим роком. Ожина дозріває пізніше, а персики майже повністю імпортні — до 90% продукції на ринку. Проблеми також стосуються суниці, малини та лохини, які цього року мають нижчу якість.

Особливу тривогу викликають яблука. Минулого року запасів вистачило лише до Нового року, що змусило імпортувати продукцію та призвело до різкого підвищення цін. Ситуація свідчить, що дефіцит овочів в Дніпропетровській області залишається серйозним викликом для стабільності ринку та забезпечення населення продуктами.

Джерело: Громадське.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовне житло для ВПО в Дніпрі: кому в першу чергу нададуть прихисток, перелік категорій.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для ВПО в Дніпропетровській області: кому пощастить отримати виплати.

Як повідомляла Politeka, Робота для пенсіонерів у Дніпрі: літніх українців запрошують працювати, готові платити від 20 тисяч.