Безкоштовні продукти для пенсіонерів в Полтаві продовжують надаватися, забезпечуючи старших громадян необхідною підтримкою у складних умовах.

Безкоштовні продукти для пенсіонерів в Полтаві надаються в межах ініціативи «Гуманітарна допомога та відновлення життєзабезпечення на постраждалих від війни територіях України», повідомляє Politeka.

Розподіл організовує благодійний фонд «Карітас Полтава», спрямований на підтримку внутрішньо переміщених осіб, які прибули до громади не пізніше ніж за 60 днів до подачі заяви та відповідають критеріям участі.

Допомога охоплює людей з інвалідністю всіх груп, дітей з особливими потребами, осіб із тяжкими захворюваннями, а також літніх мешканців віком від 60 років, які потребують додаткової підтримки. До списку категорій також входять одинокі батьки, багатодітні родини з трьома і більше дітьми, опікуни неповнолітніх або недієздатних громадян, вагітні жінки та матері з дітьми до трьох років.

Продуктові набори розподіляються серед домогосподарств, які втратили постійне джерело доходу через війну, що забезпечує цільову допомогу тим, хто перебуває у складних життєвих обставинах. Для отримання підтримки обов’язково проходить попередня реєстрація та подача документів: паспорт, ідентифікаційний код та довідка ВПО. У випадку сімейного звернення додаються копії документів усіх членів, які претендують на допомогу.

Видача проводиться відповідно до графіка роботи мобільних груп. Організатори радять уважно стежити за розкладом, щоб не пропустити можливість отримати допомогу та гарантувати підтримку тим, хто відповідає визначеним умовам.

