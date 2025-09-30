Бесплатные продукты для пенсионеров в Полтаве продолжают предоставляться, снабжая старших граждан необходимой поддержкой в ​​сложных условиях.

Бесплатные продукты для пенсионеров в Полтаве предоставляются в рамках инициативы «Гуманитарная помощь и восстановление жизнеобеспечения на пострадавших от войны территориях Украины», сообщает Politeka.

Распределение организует благотворительный фонд « Каритас Полтава », направленный на поддержку внутренне перемещенных лиц, прибывших в общину не позднее 60 дней до подачи заявления и отвечающих критериям участия.

Помощь охватывает людей с инвалидностью всех групп, детей с особыми потребностями, лиц с тяжелыми заболеваниями, а также пожилых жителей от 60 лет, нуждающихся в дополнительной поддержке. В список категорий также входят одинокие родители, многодетные семьи с тремя и более детьми, попечители несовершеннолетних или недееспособных граждан, беременные женщины и матери с детьми до трех лет.

Продуктовые наборы распределяются среди домохозяйств, потерявших постоянный источник дохода из-за войны, что обеспечивает целевую помощь тем, кто находится в сложных жизненных обстоятельствах. Для получения поддержки обязательно проходит предварительная регистрация и подача документов: паспорт, идентификационный код и справка ВПЛ. В случае семейного обращения прилагаются копии документов всех членов, претендующих на пособие.

Выдача производится в соответствии с графиком работы мобильных групп. Организаторы советуют внимательно следить за расписанием, чтобы не упустить возможность получить помощь и гарантировать поддержку тем, кто отвечает определенным условиям.

