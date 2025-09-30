Прогноз погоди на жовтень в Кривому Розі склали синоптики та їхні думки дещо різняться.

Осінь усе частіше схожа на продовження літа, а зиму відсувають затяжні дощі, тому синоптики склали прогноз погоди на жовтень в Кривому Розі та розкрили сюрпризи цього місяця, пише Politeka.

Прогноз опублікували синоптики порталу "Метеопрог".

Прогноз погоди на жовтень в Кривому Розі виглядає наступним чином, 3 середу, 1 числа, також, ймовірно, пройде дощ. Температура коливатиметься від +6°С вночі до +12°С вдень. У четвер, 2 числа, місцями пройде невеликий дощ. Вночі прогнозують +6°С, вдень — до +14°С.

У п'ятницю, 3 числа, у місті буде приблизно така сама погода, як в попередній день, тільки без дощів, температура коливатиметься від +5°С вночі до +17°С вдень.

У суботу, 4 числа, на криворіжців чекає мінлива хмарність, увечері можливий дрібний дощ, температура складе +11°С вночі та +18°С вдень. У неділю, 5 жовтня, буде хмарна погода. Вночі температура знизиться до +11°С, вдень очікується до +18°С. Без опадів.

За словами відомого народного синоптика Володимира Деркача, другий місяць осені подарує широкий спектр погодних настроїв. Уже з перших днів жовтня варто очікувати коротке, але напрочуд приємне бабине літо — кілька днів ясної, сонячної та лагідної погоди, яка стане своєрідним прощанням літа.

Втім, така ідилія триватиме недовго. Уже в середині першої декади погода почне змінюватися: західні вітри принесуть із собою вологу та прохолоду, що стане першою ознакою справжньої осені. Друга половина місяця розпочнеться дощами й відчутним зниженням температури, але цей період також не буде тривалим. Ближче до кінця другої декади дощі поступово відступлять, і температури знову підуть угору, повертаючи більш комфортні умови.

Фінал місяця, за прогнозом Деркача, буде мінливим і динамічним: спочатку слід чекати кількох вітряних днів, а потім — відносно сухої та м’якої погоди, яка дозволить насолодитися останніми теплими прогулянками перед зимовим сезоном.

Схожої думки дотримується й інший народний синоптик — Станіслав Щедрін, що склав прогноз погоди на жовтень в Кривому Розі. Його бачення майбутнього місяця навіть оптимістичніше. На думку Щедріна, осіння прохолода прийде із запізненням, а комфортне тепло затримається до середини місяця.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Кривому Розі: до яких проблем готуватися.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит хліба у Кіровоградській області: серйозна проблема виникла на ринку.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Кривому Розі: як українцям отримати необхідну підтримку.