Грошова допомога для ВПО в Дніпропетровській області доступна лише частині переселенців, для отримання треба відповідати низці вимог, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні благодійного фонду "Руки милості".

Триває третя фаза проєкту гуманітарної допомоги, який реалізується за підтримки USAID’s Bureau for Humanitarian Assistance (BHA). У межах цієї фази продовжується пре-реєстрація на отримання грошової допомоги в рамках програми «Надання багатогалузевої гуманітарної допомоги населенню, яке постраждало від конфлікту в Україні».

На даний момент реєстрація на грошову допомогу для ВПО в Дніпропетровській області доступна для жителів села Томаківка. Вона передбачає можливість подати заявку на отримання фінансової допомоги для осіб, що відповідають критеріям.

Загальна сума виплат становить 10 800 гривень на одну особу. Грошова допомога для ВПО в Дніпропетровській області запланована на період з серпня 2025 року по січень 2026 року.

Водночас варто звернути увагу, що реєстрація не гарантує автоматичного отримання виплати — остаточне призначення коштів залежить від відповідності всіх заявників умовам програми та наявності фінансування.

Для участі у проєкті зацікавленим особам необхідно скористатися офіційним посиланням для реєстрації.

Проєкт реалізується у партнерстві з міжнародною організацією World Vision за фінансового сприяння USAID’s Bureau for Humanitarian Assistance та організації ACTED. Його мета — надати адресну гуманітарну підтримку найбільш вразливим категоріям населення, яке постраждало внаслідок конфлікту, та полегшити соціально-економічні труднощі, з якими стикаються мешканці постраждалих територій.

