Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области запланирована на период с августа 2025 по январь 2026 года.

Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области доступна только части переселенцев, для получения нужно соответствовать ряду требований, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении благотворительного фонда "Руки мылости".

Продолжается третья фаза проекта гуманитарной помощи, реализуемого при поддержке USAID Bureau for Humanitarian Assistance (BHA). В рамках этой фазы продолжается пре-регистрация на получение денежной поддержки в рамках программы «Оказание многоотраслевой гуманитарной помощи населению, пострадавшему от конфликта в Украине».

На данный момент регистрация на денежную помощь для ВПЛ в Днепропетровской области доступна жителям села Томаковка. Она предусматривает возможность подать заявку на получение финансовой поддержки лицам, отвечающим критериям.

Общая сумма выплат составляет 10 800 гривен на одного человека. Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области запланирована на период с августа 2025 по январь 2026 года.

В то же время, следует обратить внимание, что регистрация не гарантирует автоматического получения выплаты — окончательное назначение средств зависит от соответствия всех заявителей условиям программы и наличия финансирования.

Для участия в проекте заинтересованным лицам необходимо воспользоваться официальной ссылкой для регистрации.

Проект реализуется в партнерстве с международной организацией World Vision при финансовом содействии USAID Bureau for Humanitarian Assistance и организации ACTED. Его цель — предоставить адресную гуманитарную поддержку наиболее уязвимым категориям населения, пострадавшим в результате конфликта, и облегчить социально-экономические трудности, с которыми сталкиваются жители пострадавших территорий.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области: кто получит помощь первым, перечень категорий.

Также Politeka сообщала, Доплаты для пенсионеров в Днепропетровской области: сколько можно получить ежемесячно.

Как сообщала Politeka, Бесплатные продукты для ВПЛ в Днепропетровской области: началась раздача гуманитарки, где получить.