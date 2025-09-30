Дефицит овощей в Днепропетровской области может стать ощутимым из-за изменения прогнозов урожая овощей, фруктов и ягод, сообщает Politeka.

По оценкам УКАБ, некоторые сегменты демонстрируют лучшие результаты, чем в прошлом году, когда нехватка продукции привела к резкому росту цен.

Однако эксперты относятся к подобным прогнозам осторожно. Часть производителей считает, что оптимистические оценки могут улучшить статистику без повышения объемов производства. Например, производители семенного картофеля прогнозируют снижение урожайности на 25–30% из-за весенних заморозков и непредсказуемой июльской погоды. Это создает риск дефицита овощей в Днепропетровской области и влияет на поставки других регионов.

Что касается овощей, ситуация пока выглядит относительно стабильной. Координатор проекта EastFruit Weekly Ukraine Александр Хорев отмечает неплохой урожай традиционного «борщового набора» – картофеля, капусты, свеклы, моркови и лука. Благодаря увеличению предложения на рынке цены начали снижаться, а иногда даже опустились ниже прошлогодних показателей.

Фрукты и ягоды смотрятся менее оптимистично. Фермер Сергей Леонов сообщает о потере около 10% облепихи из-за заморозков, а урожай ягод в целом может снизиться на треть по сравнению с прошлым годом. Ежевика созревает позже, а персики почти полностью импортные — до 90% продукции на рынке. Проблемы также касаются земляники, малины и голубики, которые в этом году имеют более низкое качество.

Особую тревогу вызывают яблоки. В прошлом году запасов хватило только к Новому году, что вынудило импортировать продукцию и привело к резкому повышению цен. Ситуация свидетельствует о том, что дефицит овощей в Днепропетровской области остается серьезным вызовом для стабильности рынка и обеспечения населения продуктами.

Источник: Громадське.

