Безкоштовне житло для ВПО в Дніпрі можна лешко знайти завдяки спеціальним сервісам з пошуку безоплатної нерухомості, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства розвитку громад та територій.

Після того як люди змушені залишати небезпечні території, вони мають оформити довідку внутрішньо переміщеної особи. Саме цей документ підтверджує їхній статус переселенця та відкриває доступ до державних програм підтримки.

Отримати довідку можна кількома шляхами: звернувшись до органів соціального захисту населення, до уповноваженої особи у громаді, скориставшись послугами центру надання адміністративних послуг у місці тимчасового проживання або ж подавши заявку через портал чи мобільний застосунок "Дія".

Оформлена довідка дозволяє подати заяву на щомісячну грошову допомогу від держави. Розмір цієї виплати становить 3 тисячі гривень для дітей та осіб з інвалідністю і 2 тисячі гривень для інших громадян.

Додатково діють сервіси пошуку безкоштовного житла для ВПО в Дніпрі та інших регіонах – "Прихисток" і "Допомагай". У межах програми "Прихисток" знято вікові обмеження, тож прихисток для переселенців тепер може надати будь-який громадянин.

Також було розширено коло тих, хто має право на компенсацію за розміщення внутрішньо переміщених осіб. Якщо раніше таке право мали лише державні та комунальні установи, то нині отримати компенсацію можуть також юридичні особи, фізичні особи-підприємці, релігійні організації та інші.

Сума компенсації складає 900 гривень за кожного переселенця. При цьому зазначені виплати не враховуються як дохід під час нарахування субсидій.

Першочергове право на забезпечення безкоштовного житла для ВПО в Дніпрі та інших регіонах і допомогою мають найбільш вразливі категорії населення: багатодітні родини, сім’ї з дітьми, вагітні жінки, люди, які втратили працездатність, особи похилого віку та ті українці, чиї домівки були зруйновані або стали непридатними для проживання внаслідок війни.

