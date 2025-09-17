Первоочередное право на обеспечение бесплатного жилья для ВПЛ в Днепре и других регионах и помощью имеют наиболее уязвимые категории населения.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепре можно лешко найти благодаря специальным сервисам по поиску безвозмездной недвижимости, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства развития общин и территорий.

После того, как люди вынуждены покидать опасные территории, они должны оформить справку внутренне перемещенного лица. Этот документ подтверждает их статус переселенца и открывает доступ к государственным программам поддержки.

Получить справку можно несколькими путями: обратившись в органы социальной защиты населения, к уполномоченному лицу в общине, воспользовавшись услугами центра предоставления административных услуг в месте временного проживания или подав заявку через портал или мобильное приложение "Действие".

Оформленная справка позволяет подать заявление на ежемесячное пособие от государства. Размер этой выплаты составляет 3 тысяч гривен для детей и лиц с инвалидностью и 2 тысяч гривен для других граждан.

Дополнительно действуют сервисы поиска бесплатного жилья для ВПЛ в Днепре и других регионах - "Прихисток" і "Допомагай". В рамках программы "Убежище" сняты возрастные ограничения, поэтому убежище для переселенцев теперь может предоставить любой гражданин.

Также был расширен круг тех, кто имеет право на компенсацию за размещение внутри перемещенных лиц. Если раньше такое право имели только государственные и коммунальные учреждения, то получить компенсацию могут также юридические лица, физические лица-предприниматели, религиозные организации и другие.

Сумма компенсации составляет 900 гривен за каждого переселенца. При этом указанные выплаты не учитываются как доход при начислении субсидий.

Первоочередное право на обеспечение бесплатного жилья для ВПЛ в Днепре и других регионах и помощью имеют наиболее уязвимые категории населения: многодетные семьи, семьи с детьми, беременные женщины, лишившиеся трудоспособности, пожилые люди и те украинцы, чьи дома были разрушены или стали непригодными для проживания в результате войны.

