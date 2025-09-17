Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепре можно лешко найти благодаря специальным сервисам по поиску безвозмездной недвижимости, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства развития общин и территорий.

После того, как люди вынуждены покидать опасные территории, они должны оформить справку внутренне перемещенного лица. Этот документ подтверждает их статус переселенца и открывает доступ к государственным программам поддержки.

Получить справку можно несколькими путями: обратившись в органы социальной защиты населения, к уполномоченному лицу в общине, воспользовавшись услугами центра предоставления административных услуг в месте временного проживания или подав заявку через портал или мобильное приложение "Действие".

Оформленная справка позволяет подать заявление на ежемесячное пособие от государства. Размер этой выплаты составляет 3 тысяч гривен для детей и лиц с инвалидностью и 2 тысяч гривен для других граждан.

Дополнительно действуют сервисы поиска бесплатного жилья для ВПЛ в Днепре и других регионах - "Прихисток" і "Допомагай". В рамках программы "Убежище" сняты возрастные ограничения, поэтому убежище для переселенцев теперь может предоставить любой гражданин.

Как ВПЛ получить субсидию на аренду жилья в Днепре

Также был расширен круг тех, кто имеет право на компенсацию за размещение внутри перемещенных лиц. Если раньше такое право имели только государственные и коммунальные учреждения, то получить компенсацию могут также юридические лица, физические лица-предприниматели, религиозные организации и другие.

Сумма компенсации составляет 900 гривен за каждого переселенца. При этом указанные выплаты не учитываются как доход при начислении субсидий.

Первоочередное право на обеспечение бесплатного жилья для ВПЛ в Днепре и других регионах и помощью имеют наиболее уязвимые категории населения: многодетные семьи, семьи с детьми, беременные женщины, лишившиеся трудоспособности, пожилые люди и те украинцы, чьи дома были разрушены или стали непригодными для проживания в результате войны.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области: кто получит помощь первым, перечень категорий.

Также Politeka сообщала, Доплаты для пенсионеров в Днепропетровской области: сколько можно получить ежемесячно.

Как сообщала Politeka, Бесплатные продукты для ВПЛ в Днепропетровской области: началась раздача гуманитарки, где получить.