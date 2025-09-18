Запроваджуються масштабні зміни та новий графік руху транспорту в Дніпрі у зв’язку з проведенням низки ремонтних робіт на ключових транспортних вузлах.

Новий графік руху транспорту в Дніпрі запроваджено через масштабні капітальні ремонти, які розпочалися у місті, повідомляє Politeka.net.

Що про це відомо.

18 вересня запроваджуються масштабні зміни та новий графік руху транспорту в Дніпрі у зв’язку з проведенням низки ремонтних робіт на ключових транспортних вузлах.

Передусім йдеться про капітальний ремонт залізничного переїзду на 178 кілометрі третьої головної колії перегону Діївка – Сухачівка. У цей день автобус 92 курсуватиме лише до зазначеного переїзду, що означає тимчасове скорочення його маршруту.

Крім того, на вулиці Князя Володимира Великого проводитимуться роботи з ремонту мережі зливової каналізації. Через перекриття проїзної частини на цій ділянці рух транспорту буде змінено. Тролейбусні маршрути 2 та 12 тимчасово об’єднують у новий маршрут «житловий масив Парус – житловий масив Перемога (провулок Добровольців)». Водночас тролейбусні маршрути 7, 14, 17, 20, а також автобус 38 рухатимуться лише до вулиці Князя Володимира Великого. Для них кінцевою зупинкою стане «Мост-Сіті центр».

Новий графік руху транспорту в Дніпрі торкнувся й інших автобусних маршрутів. Автобуси 23, 57А та 88 тепер завершуватимуть рейси на площі Успенській. Для автобусів 120 визначено нову кінцеву зупинку – на вулиці Володимира Мономаха, поруч із кінцевою автобуса 121. Водночас автобус 120 у напрямку житлового масиву Перемога їхатиме за зміненою схемою: через вулицю Володимира Мономаха, проспект Дмитра Яворницького, вулицю Воскресенську та Січеславську Набережну, а далі повертатиметься на звичний маршрут.

Зміни стосуються і автобуса 121. У напрямку житлового масиву Парус він курсуватиме в об’їзд, проходячи вулицю Володимира Мономаха, проспект Дмитра Яворницького, вулицю Юліуша Словацького та Січеславську Набережну, після чого продовжуватиме рух за своєю основною схемою.

Суттєві коригування очікують і трамвайний рух. У зв’язку з ремонтом колії на Старому мосту тимчасово зупинено трамваї 6 та 9. Натомість для пасажирів працюватимуть спеціальні автобусні маршрути: 6К, який з’єднує площу Старомостову з Інститутом мінеральних ресурсів, та 9К, що курсує від площі Старомостової до М’ясокомбінату.

Додаткові обмеження вводяться через ремонт трамвайної колії на вулиці Центральній та вулиці В’ячеслава Липинського. У цей період не працюватиме трамвай 1.

