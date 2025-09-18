Внедряются масштабные изменения и новый график движения транспорта в Днепре в связи с проведением ряда ремонтных работ на ключевых транспортных узлах.

Новый график движения транспорта в Днепре введен из-за начавшихся в городе масштабных капитальных ремонтов, сообщает Politeka.net.

Что об этом известно.

18 сентября вводятся масштабные изменения и новый график движения транспорта в Днепре в связи с проведением ряда ремонтных работ на ключевых транспортных узлах.

Прежде всего, речь идет о капитальном ремонте железнодорожного переезда на 178 километре третьего главного пути перегона Деевка – Сухачевка. В этот день автобус 92 будет курсировать только до указанного переезда, что означает временное сокращение его маршрута.

Кроме того, на ул. Князя Владимира Великого будут проводиться работы по ремонту сети ливневой канализации. Из-за перекрытия проезжей части на этом участке движение транспорта изменится. Троллейбусные маршруты 2 и 12 временно объединяются в новый маршрут «жилой массив Парус – жилой массив Победа (переулок Добровольцев)». В то же время троллейбусные маршруты 7, 14, 17, 20, а также автобус 38 будут двигаться только по Князя Владимира Великого. Для них конечной остановкой станет "Мост-Сити центр".

Новый график движения транспорта в Днепре затронул и другие автобусные маршруты.Рейсы 23, 57А и 88 теперь будут завершать рейсы на Успенской площади. Для автобусов 120 определена новая окончательная остановка – на ул. Владимира Мономаха, рядом с конечной автобуса 121. В то же время автобус 120 в направлении жилого массива Победа будет ехать по измененной схеме: через ул. Владимира Мономаха, проспект Дмитрия Яворницкого, Восславскую на Воскресенский и Силезский.

Изменения касаются и автобуса 121. В направлении жилмассива Парус он будет курсировать в объезд, проходя улицу Владимира Мономаха, проспект Дмитрия Яворницкого, улицу Юлиуша Словацкого и Сичеславскую Набережную, после чего будет продолжать движение по своей основной схеме.

Существенные корректировки ожидают и трамвайное движение. В связи с ремонтом пути на Старом мосту временно остановлены трамваи 6 и 9. Вместо пассажиров будут работать специальные автобусные маршруты: 6К, соединяющий площадь Старомостова с Институтом минеральных ресурсов, и 9К, курсирующий от площади Старомостовой до Мясокомбината.

Дополнительные ограничения вводятся из-за ремонта трамвайного пути на улице Центральной и улице Вячеслава Липинского. В этот период не будет работать трамвай 1.

